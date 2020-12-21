Разумков назвал две самые проблемные отрасли в бюджете-2021 [ Редактировать ]
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о наиболее проблемных направлениях государственного бюджета на 2021 год. По словам политика, больше всего пострадала медицина, у которой отобрали по сравнению с нынешним годом более трех миллиардов гривен.
Две ключевые отрасли вызвали много дискуссий, это медицина - об этом говорил и занял жесткую позицию Степанов, я видел позицию и ведущих врачей, Голубовской, Тодурова. Вторая важная отрасль - образование. Она фактически потеряла 4 млрд, и при подготовке к конечному голосованию было добавлено, возвращено 790 млн гривен. Непростой бюджет, и мы это понимали. Но мы не могли его не голосовать, даже если нам что-то не нравилось. Не проголосовать бюджет - это привести к сложной ситуации в следующем году.
По словам спикера, для финансирования системы здравоохранения будет создан отдельный фонд.
Если говорить о медицинской отрасли - сначала не предусматривался отдельный фонд, но все-таки пришли к этому. Фонд будет направлен на три вещи: дополнительное финансирование вакцинации, борьбу с COVID и финансовую поддержку медиков. Я понимаю, что это будет не сразу, потому что надо будет его наполнять. Но по результатам первого квартала или когда появится минимальная возможность, я уверен, что и профильное министерство, и Рада будут готовы его наполнить деньгами.
Напомним, что 15 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. "Подробности" анализировали главный финансовый документ страны.
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