Во вторник, 1 декабря, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Рада не сможет удовлетворить потребности всех министерств в проекте госбюджета-2021, так как исходит из тех показателей, которые прогнозируются Кабмином. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Это тот документ, по которому все государство будет жить в следующем году. И здесь нужно работать взвешенно. Вы знаете об образовании, то недофинансирование, о котором говорят представители профильного комитета. И та позиция, которую мы слышим по другим направлениям, по гуманитарной сфере. И несмотря на большой дополнительный объем, который мы получим в этом бюджете на медицинскую сферу, но у нас новые вызовы, такие как COVID-19. Это все должно быть учтено и отражено в бюджете", - сказал Разумков.

Также он отметил, что все, что зависит от Рады и депутатов, будет корректироваться по возможности.

"Мы не можем быть волшебниками и исходим из тех, объемов и ресурсов, которые прогнозируются Кабинетом министров на следующий год. Мы не можем нарисовать то, что нам бы хотелось", - отметил спикер парламента.

Ранее в НСЗУ заявили, что денег в госбюджете-2021 не хватит на вакцинацию от COVID-19.

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