Новый вид коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, выявлен также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Новый вид COVID-19 более заразный, но при этом не опаснее других.

Представитель Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

"По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению", - заявили в ВОЗ.

Из-за коронавируса-мутанта страны массово закрывают авиасообщение с Соединенным Королевством. "Подробности" писали, как появления нового типа COVID-19 объяснили во Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса.

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