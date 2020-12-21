Новый вид COVID: ВОЗ призывает усилить контроль [ Редактировать ]
Новый вид коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, выявлен также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Новый вид COVID-19 более заразный, но при этом не опаснее других.
Представитель Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии.
В связи с этим Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.
"По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению", - заявили в ВОЗ.
Из-за коронавируса-мутанта страны массово закрывают авиасообщение с Соединенным Королевством. "Подробности" писали, как появления нового типа COVID-19 объяснили во Всемирной организации здравоохранения.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Организация призывает не паниковать
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге считает, что страны должны улучшить данные по коронавирусу
По словам Ханса Клюге, вводимый весной локдаун, хоть и сократил влияние вируса, но также и нанес ущерб многим людям
Европейский офис Всемирной организации здравоохранения дал рекомендации на время грядущих праздников
Такие оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия