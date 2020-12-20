Страны ЕС отказались от авиасообщений с Британией из-за коронавируса-мутанта [ Редактировать ]
Германия и Франция вслед за другими европейскими странами запретили пассажирское воздушное сообщение с Великобританией. Причиной всему является - новый штамм коронавируса, эпицентром которого стала как раз Великобритания.
Как отметили в министерстве транспорта ФРГ, запрет начнет действовать с понедельника 21 декабря и продлится как минимум до 31 декабря.
Исключения будут сделаны только для грузовых самолетов.
Важно, что министерство внутренних дел Германии уже приказало полиции немедленно начать проверки пассажиров из Великобритани, а также и с Южно-Африканской республики, где также был обнаружен новый штамм коронавируса.
И уже 21 декабря правительство страны рассмотрит возможность введения дальнейшего запрета для сообщения с Южно-Африканской республикой, которое может начать действовать с 1 января.
Также о приостановке рейсов из Великобритании до 1 января сообщили власти Нидерландов. Аналогичное решение, как отмечает BBC, приняло правительство Бельгии. В страну также перестанут ходить поезда из Британии.
Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо заявил, что Италия введет аналогичные ограничения в ближайшее время.
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Стоит отметить, что в Великобритании штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее, чем ранее известные варианты вируса. Но, ученые не обнаружили повышенной устойчивости штамма к имеющимся вакцинам от COVID-19, а также его большей летальности.
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Как ранее сообщалось, в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новую для страны мутацию коронавируса. Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики. Также эта мутация приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи.
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