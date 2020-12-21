Двох бійців поранено на сході країни. Ворог відкрив вогонь сьогодні близько восьмої ранку в районі Горлівки. Бійці у задовільному стані - повідомили у штабі. Минулої доби зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню.

Ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. під ворожий вогонь потрапили околиці Водяного, Павлополя, Пісків, Авдіївки та Південного.

Обстрілювали бойовики і мирне населення. Поблизу Кам'янки поранили чоловіка, який їхав на тракторі. Українські військові надали потерпілому першу медичну допомогу і доправили до лікарні.

На зухвалі дії армійці відповіли вогнем. Хоча до таких дій вдаються у крайніх випадках. Руслан Смєщук - детальніше про ситуацію на передовій.

Світлодарська дуга - ланка оборони між окупованими Дебальцевим та Горлівкою. Кілометри окопів, опорних пунктів і бліндажів. Дистанція до супротивника тут різна, але бойовики останнім часом її скорочують.

"Таксист", військовослужбовець Збройних сил України:

Почали ходити часто, приближатись, спостерігають. Буває простріли роблять. Позавчьора під час мого чергування, чотири черги пустили. В сторону поста. Про що ми доповіли, але відповідно вогонь у відповідь не відкривали.

Вояк розповідає: бойовиків було четверо, і якби прозвучала команда їх би накрили перехресним вогнем. Але ж перемир'я тож не можна. Є і ще одна небезпека снайпери. Це вже позиції поблизу Горлівки. Тут ворожий снайпер на днях поцілив у коштовну камеру спостереження, високої роздільної здатності. Постріл був дуже професійним, запевняють вояки.

"Степ", військовослужбовець Збройних сил України:

Працюють снайпера - по нашому обладнанню, по наших камерах відеоспостереження, які вони знищили. З такої відстані попасти це треба мати серйозне обладнання, а для нього потрібні серйозні люди.

І такі групи за власної ініціативи не працюють. Лише по команді. Крім того, бойовики періодично застосовують гранатомети різноманітних систем.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Мабуть ротація проізошла, і із-за цього починаються бойові дії. Гранатомети ручні, АГСи, ВОГи.

Минула доба взагалі була досить напружена. Щонайменше сім разів по армійцям відкривали вогонь, а ще бойовики застосовували розвідувальні дрони.