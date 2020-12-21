Сделка века: в Европе произойдет слияние автогигантов [ Редактировать ]
Источник: Business Insider
Руководство ЕС одобрило план слияние автомобильных производителей Fiat Crisler и PSA. Проект станет четвертым по величине в мире.
Стоимость сделки будет равняться 38 миллиардам долларам. Она поможет решить проблему с экологичностью автомобилей и кризисными проблемами пандемии COVID-19. К тому же, PSA будет продлевать с автоконцерном Toyota Motor, с которым разрабатывается модельный ряд фургонов.
FCA и Groupe PSA тепло приветствуют разрешение Европейской комиссии на слияние и создание Stellantis, мирового лидера в области новой мобильности.
Отмечается, что Stellantis будет включать в себя такие автомобильные марки, как: Fiat, Jeep, Dodge, Ram и Maserati, а также Peugeot, Opel и DS. Закрытие плана ожидается в 2021 году.
Stellantis объединит Fiat, Jeep, Dodge, Ram и Maserati, Peugeot, Opel и DS
Ранее мы писали, что автопроизводители Volkswagen и Ford в сотрудничестве создадут электромобиль. Электрокары начнут производить с 2023 года.
Кроме того, автопроизводитель Nissan круто изменил логотип. работа над новой эмблемой началась еще три года назад.
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