Руководство ЕС одобрило план слияние автомобильных производителей Fiat Crisler и PSA. Проект станет четвертым по величине в мире.

Стоимость сделки будет равняться 38 миллиардам долларам. Она поможет решить проблему с экологичностью автомобилей и кризисными проблемами пандемии COVID-19. К тому же, PSA будет продлевать с автоконцерном Toyota Motor, с которым разрабатывается модельный ряд фургонов.

FCA и Groupe PSA тепло приветствуют разрешение Европейской комиссии на слияние и создание Stellantis, мирового лидера в области новой мобильности.

Отмечается, что Stellantis будет включать в себя такие автомобильные марки, как: Fiat, Jeep, Dodge, Ram и Maserati, а также Peugeot, Opel и DS. Закрытие плана ожидается в 2021 году.

Stellantis объединит Fiat, Jeep, Dodge, Ram и Maserati, Peugeot, Opel и DS

Ранее мы писали, что автопроизводители Volkswagen и Ford в сотрудничестве создадут электромобиль. Электрокары начнут производить с 2023 года.

Кроме того, автопроизводитель Nissan круто изменил логотип. работа над новой эмблемой началась еще три года назад.

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