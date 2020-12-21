Україна розраховує на допомогу ЄС у боротьбі з COVID-19 [ Редактировать ]
У боротьбі з коронавірусом Україна розраховує на допомогу європейських партнерів. Зокрема, Польщі. Вона може стати посередником у закупівлі вакцини. Про відповідні переговори повідомив представник України при Євросоюзі Микола Точицький.
Зараз у ЄС розробляють механізм надання або продажу препарату третім країнам це передбачено в угодах, які Брюссель уклав із виробниками. Україна ж має забезпечити умови зберігання сироватки.
по теме
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вакцинировался от коронавируса
Вакцина схвалена! Європейська агенція з лікарських засобів дала дозвіл на використання препарату від "Пфайзер" та "Біонтех" на території ЄС
В одной из клиник старшая медсестра Тиффани Довер упала в обморок во время пресс-конференции
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Спасский рассказал о вакцинировании украинцев
В пятницу, 18 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил о планах вакцинации от коронавируса