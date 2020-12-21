У боротьбі з коронавірусом Україна розраховує на допомогу європейських партнерів

У боротьбі з коронавірусом Україна розраховує на допомогу європейських партнерів. Зокрема, Польщі. Вона може стати посередником у закупівлі вакцини. Про відповідні переговори повідомив представник України при Євросоюзі Микола Точицький.

Зараз у ЄС розробляють механізм надання або продажу препарату третім країнам це передбачено в угодах, які Брюссель уклав із виробниками. Україна ж має забезпечити умови зберігання сироватки.