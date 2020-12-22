Загалом за понеділок було зафіксовано шість порушень режиму тиші

Двоє українських військових були поранені напередодні на Донбасі. Їх доправили до лікарні, стан бійців задовільний. Ще один військовий - потрапив у полон! Чоловік зник чотири дні тому, утім лише напередодні з'ясували, що він у руках ворога.

Минулої доби російські найманці били по українських оборонцях із мінометів 82-го калібру. Загалом за понеділок було зафіксовано шість порушень режиму тиші.

Під ворожий вогонь потрапили оборонці Південного, Луганського, Шумів та Водяного. Через численні обстріли, українські армійці були змушені відкрити вогонь у відповідь. Про порушення Росією режиму тиші вже повідомили представників ОБСЄ.