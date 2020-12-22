На Донбасі підтвердили полон українського військового [ Редактировать ]
Двоє українських військових були поранені напередодні на Донбасі. Їх доправили до лікарні, стан бійців задовільний. Ще один військовий - потрапив у полон! Чоловік зник чотири дні тому, утім лише напередодні з'ясували, що він у руках ворога.
Минулої доби російські найманці били по українських оборонцях із мінометів 82-го калібру. Загалом за понеділок було зафіксовано шість порушень режиму тиші.
Під ворожий вогонь потрапили оборонці Південного, Луганського, Шумів та Водяного. Через численні обстріли, українські армійці були змушені відкрити вогонь у відповідь. Про порушення Росією режиму тиші вже повідомили представників ОБСЄ.
по теме
Ворог випустив три реактивні гранати і один раз таки поцілив у трактор. У результаті його водій зазнав поранення в голову.
Двох бійців поранено на сході країни. Ворог відкрив вогонь сьогодні близько восьмої ранку в районі Горлівки. Бійці у задовільному стані - повідомили у штабі. Минулої доби зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню.
Світлодарська дуга - ланка оборони між окупованими Дебальцевим та Горлівкою. Кілометри окопів, опорних пунктів і бліндажів. Дистанція до супротивника тут різна - але бойовики останнім часом її скорочують.
Одного мирного жителя поранили. Українські військові надали потерпілому першу медичну допомогу і доправили його до лікарні
Противник продовжує порушувати режим тиші вогню на Донбасі. Цієї доби стріляли з гранатометів поблизу населеного пункту Піски та на Приазов"ї