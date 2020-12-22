Сегодня авто из Европы пользуются меньшим спросом, нежели авто из США. Причинами этому послужили высокая стоимость "евроблях" и неполные комплектации за большие деньги. В это же время, за приемлемую цену в США можно отыскать автомобиль с богатой комплектацией и в лучшем техническом состоянии. Это значит, что решение приобрести авто из США - это уже значительная экономия. Но какие еще лайфхаки существуют для того, чтобы сэкономить на покупке американского авто?

10 лайфхаков как сэкономить на покупке авто из США

1. При просмотре лотов на аукционе необходимо обращать внимание только на те лоты, которые выставляют страховые компании. На авторынке США также можно встретить частных продавцов, которые занимаются перепродажей. Перекупщики покупают битые авто у страховых компаний и выставляют их за более высокую стоимость, "накручивая" цену за плохо сделанный ремонт.

2. В большинстве случаев в информации указана площадка, где находится данный автомобиль. Чем дальше площадка будет находиться от портов Америки - тем дороже и дольше будет доставка. Рекомендуется еще до покупки проконсультироваться у экспедитора, который будет заниматься данным авто. Экспедиторы комплекса "Евротерминал" помогут более детально изучить информацию и ответят на все возможные в данном направлении вопросы.

3. Необходимо учитывать ликвидность выбранной модели авто в Украине. Это сыграет важную роль, если поднимется вопрос ремонта и поиска запчастей. Ликвидность также будет влиять на скорость продажи на украинских авторынках.

4. С каждым годом по всему миру (в том числе и в Украине) растет спрос на электромобили. Растаможить авто "на батарейках" сегодня получится за небольшие деньги. Именно поэтому стоит обратить внимание на электромобили с минимальными повреждениями.

5. Необходимо обратить внимание на тип повреждений. Покупать "утопленников" не стоит. Здесь выделяют две основные причины. Во первых, есть большая вероятность, что электропроводка будет нуждаться в замене. Такой вид ремонта имеет высокую цену и подразумевает полную разборку всей машины. Во вторых, неизвестно, как автомобиль проходил этап просушки и проветривания. В противном случае, когда данному этапу не уделили должного внимания, в авто может образоваться плесень, вывести которую в большинстве случаев невозможно.

6. Исключением может быть, когда автомобиль с открытыми окнами попал под сильный дождь или уровень воды достиг порогов - на такой тип повреждений также ставят клеймо "water flood". Можно также обратить внимание на автомобили после града. Устранение таких повреждений обычно не стоит слишком много. Помимо этого, чтобы автомобиль не получил повреждений во время транспортировки, можно договориться с экспедитором комплекса "Евротерминал", чтобы в контейнере находилось два автомобиля вместо четырёх. Такая процедура выйдет немного дороже, но значительно сократит риски возможных повреждений.

7. Учитывая вышеуказанные рекомендации, необходимо обратить внимание на техническое состояние и комплектующие автомобиля - что из указанной информации в описании авто соответствует действительности, а что нет. Чтобы сэкономить, можно сразу купить запчасти к данному авто и укомплектовать их внутрь машины - в таком случае купленные запчасти не будут проходить процесс таможенного оформления отдельно.

8. В праздничные дни посещаемость аукционов падает. Это связано с тем, что покупатели со всего мира (в том числе и американские потребители) реже заходят на соответствующие сайты. В такие дни ставок на выгодный аукцион будет меньше и купить хороший автомобиль можно с существенной экономией. Рассматривая данный лайфхак сегодня, когда большинство людей находится на карантине, нужно отметить, что загруженность сайтов аукционов выросла и вместе с этим изменились цены. В связи со вспышкой COVID-19 люди стали меньше куда-то выбираться и, соответственно, уменьшилось количество аварий. По этой причине на аукционы стало попадать меньше автомобилей и стоимость лотов выросла. Рекомендуется выбирать те Штаты, ограничения в которых на данный момент не являются строгими.

9. В случае каких-либо сомнений при выборе лота или оформления доставки в Украину, потребителю следует обратиться к соответствующим специалистам. Это должна быть проверенная фирма, которая сможет предоставить брокера с хорошими отзывами от реальных клиентов.

10. Чтобы не потратить дополнительные средства впустую, необходимо понимать, как проходит процесс покупки и доставки авто из США в Украину в "Евротерминал". Знание всех процедур поможет покупателю не совершить лишних затрат без необходимости, а также избавит от возможных переживаний.