Когда состоятся выборы в Харькове [ Редактировать ]
Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
По его словам, на 28 марта, скорее всего, не выйдет, могут не успеть пройти все процедуры.
"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", - сказал Корниенко.
Корнинко считает, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени.
Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.
В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.
Ранее мы писали о том, что у Зеленского отреагировали на смерть Кернеса. В Офисе президента отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, но у него было видение развития города и люди за это его ценили.
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