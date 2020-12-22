Какой знак зодиака самый любопытный [ Редактировать ]
Быть любопытным - это и хорошо, и плохо одновременно. Пожалуй, это одна из самых противоречивых черт характера. Пословица гласит: "Любопытной Варваре нос оторвали". Таким людям интересно знать обо всем на свете, им хочется вникнуть в суть того или иного события. Им всегда нужно быть в курсе всех дел, любая информация для них - настоящее сокровище.
Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый любопытный.
Итак, на первом месте оказались Близнецы. Представители этого знака ни дня не могут прожить без того, чтобы не узнать что-то новое. Они очень стараются каждый день чему-либо научиться. Ведь новые знания для них сродни пищи, без нее они хиреют и чахнут.
И это хорошо, ведь Близнецы умеют все схватывать буквально на лету. Обучение дается им легко, часто Близнецу не нужно даже прикладывать к этому особых усилий.
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