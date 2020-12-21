Целеустремленность - одна из лучших черт характера. Благодаря ей люди достигают больших успехов в работе и других задачах. Эти люди отличаются большой силой и энергией, которая стимулирует их идти вперед. Астрологи назвали самого упорного и трудолюбивого знака зодиака.

Итак, на первом месте оказался Козерог. Представитель этого знака зодиака является пробивным благодаря своему упорству, терпению и умению ждать. Он работает на перспективу и готов много трудиться ради своей цели.

Этот знак зодиака действует рационально и последовательно, поэтому он редко совершает ошибки. Козерог способен достичь таких целей, которые другим просто не по зубам.

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