Вакцина от коронавируса биотехнологической компании BioNTech создает защитный эффект уже через 12 дней после первой инъекции. А полная защита начинается через четыре недели.

Об этом заявил основатель и генеральный директор компании Угур Шахин в интервью SWR.

Читайте также Медсестра упала в обморок после вакцинации препаратом Pfizer (видео)

"Мы получаем ранний эффект примерно через двенадцать дней; полная защита от вакцинации начинается примерно через четыре недели после первой иммунизации. Мы знаем, что вакцинационная защита длится не менее двух с половиной-трех месяцев", - отметил Шахин.

Он также подчеркнул, что о более длительном эффекте пока нет данных, поскольку вакцинация только началась. Шахин отметил, что к февралю можно будет оценить эффект вакцины на отрезке в шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.

Также мы писали о том, что ЕС согласовал цену за вакцину Pfizer.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.