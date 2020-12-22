Защита от COVID-19: в BioNTech раскрыли детали о вакцине [ Редактировать ]
Вакцина от коронавируса биотехнологической компании BioNTech создает защитный эффект уже через 12 дней после первой инъекции. А полная защита начинается через четыре недели.
Об этом заявил основатель и генеральный директор компании Угур Шахин в интервью SWR.
"Мы получаем ранний эффект примерно через двенадцать дней; полная защита от вакцинации начинается примерно через четыре недели после первой иммунизации. Мы знаем, что вакцинационная защита длится не менее двух с половиной-трех месяцев", - отметил Шахин.
Он также подчеркнул, что о более длительном эффекте пока нет данных, поскольку вакцинация только началась. Шахин отметил, что к февралю можно будет оценить эффект вакцины на отрезке в шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.
Также мы писали о том, что ЕС согласовал цену за вакцину Pfizer.
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