У перший день масових щеплень у Великій Британії двоє пацієнтів злягли з алергією після отримання сироватки Pfizer/BioNTech. Наскільки серйозними є побічні дії та чи вплине це на перебіг вакцинації?

За перший день масової вакцинації у Великій Британії тисячі людей отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них - літні люди, кому за 80, та медичні працівники. І наразі зафіксовано два випадки, коли одразу після ін'єкції проявилася алергічна реакція.

Стівен Повіс, медичний директор системи охорони здоров'я Великої Британії:

Як зазвичай відбувається з новими вакцинами, - як попереджувальний захід, - національний медичний регулятор рекомендував не робити щеплення людям з історією алергічних реакцій.

Побічна дія проявилася у двох медпрацівників - обидва й раніше були схильні до сильних алергічних реакцій, тому мали при собі епіпени - це адреналінові дозатори для протидії анафілактичному шоку. Вони пройшли необхідне лікування, загрози для здоров'я немає. Їхня реакція на вакцину була найлегшою формою анафілаксії, яка супроводжується висипом, задишкою та падінням тиску.

Тож тепер вакцину не колотимуть усім тим, хто попередить про сильні алергічні реакції на медпрепарати, їжу чи вакцини у минулому. Така побічна дія - не дивина, зокрема вона можлива при щорічних щепленнях проти грипу. У висновках щодо клінічних випробувань Pfizer/BioNTech йдеться про можливість однієї алергічної реакції на тисячу випадків. Виробники сироватки наголошують - дотрималися усіх технологій та правил при створенні цього продукту.

Альберт Бурла, генеральний директор фармкомпанії Pfizer:

Я розумію, що люди спантеличені, - адже ця вакцина була розроблена надзвичайно швидко. Але я хочу запевнити: ми не зрізали жодних кутів, ми протестували цю вакцину так само як це робимо із будь-якою іншою вакциною.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила застосування вакцини Pfizer/BioNTechUK. Її ефективність доведена у 95% випадків. А науковці кажуть, що оприлюднення факту алергічних реакцій свідчить про те, що система нагляду над проходженням вакцинації працює успішно.