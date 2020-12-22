У Барселоні агенція екскурсійних турів перетворилася на службу доставки. Новий успішний стартап на руїнах виплеканого дітища організували шестеро жінок.

Як втілили бізнес-ідею та що допомагає конкурувати з міжнародними корпораціями? Розповість Ольга Жидецька.

Привітна дівчина у білому шоломі та з чорним наплічником ставить свого велосипеда біля стіни і заходить до подарункової крамниці. Сьогодні її дуже чекають на іншому кінці Барселони. Вона - кур'єрка нової служби, яку заснували власниці місцевої агенції екскурсійних велотурів.

Дуже популярної... до того, як коронавірус змінив життя каталонської столиці і всього світу. Аріадна Серра, одна зі співзасновниць компанії, розповідає: навесні стало зрозуміло - їхній десятирічний успішний бізнес прогорів. Так само тяжко було й іншим, "зав'язаним" на туристах, підприємствам.

Аріадна Серра, співзасновниця стартапу велодоставки:

Магазини і бари - це культура нашого району. Ми хочемо поєднати зусилля з ними, щоби вони могли вижити і адаптуватися до змін. Абсолютно очевидно, що ми живемо у час трансформації, COVID змусив нас задуматися над багатьма речами і створив альтернативи для економічного зростання.

У бізнесвумен не було клієнтів та надії на їх швидке повернення. Зате були велосипеди та завзяті однодумці. На останні заощадження ризикнули і перепрофілювали екскурсійний бізнес на адресну доставку. Адже в часи коронавірусу вона стала як ніколи затребуваною. Однак її вирішили зробити максимально зручною, швидкою та недорогою. А ще орієнтованою на працевлаштування жінок.

Кончі Авілла, власниця крамниці:

Їхній проект інший, екологічний. Ми продаємо подарунки і їх доправлення - дуже делікатна послуга. Від дверей до дверей. Вони також перевозять їжу у термопакетах. Усе дуже добре налагоджено.

Молодому стартапу було не просто конкурувати зі світовими гігантами у сфері доставки, як то "Глово" чи "Амазон". Однак влада регіону закликала громадян надавати перевагу місцевим компаніям, щоби підтримати їх у скрутні часи. І каталонці дослухалися.

Марі Дюфуле, співзасновниця стартапу велодоставки:

Ніхто і не думав, що ми зробимо це так швидко і так добре. Ми закінчуємо вкрай складний рік для усіх нас, катастрофічний 2020 рік з грошима на банківських рахунках.

Нині у молодого стартапу у постійних клієнтах уже 50 великих компаній. А в найближчих планах - розвиток та вихід на міжнародний рівень.