Сапожко не пришел на работу и с сегодняшнего дня находится на больничном Источник: Facebook

Мэра Броваров Игоря Сапожко избили и ограбили. Об этом сообщил в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Как председатель Ассоциации городов я обратился в правоохранительные органы, чтобы оперативно и открыто расследовали дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города.

Во вторник, 22 декабря ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о нападении на дом мэра Броваров Игоря Сапожко. Главу горсовета якобы избили и ограбили, когда он находился со своей семьей.

По данным "Обозревателя", налетчики связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, забрали $10 тысяч, а также ювелирные изделия.

В пресс-службе полиции Киевской области РИА Новости подтвердили информацию о нападении на семью в селе Гнидын: угрожая физической расправой, бандиты украли деньги и изделия из золота, после чего исчезли. Личности потерпевших не раскрываются.

В мэрии Броваров сообщили, что Сапожко не пришел на работу и с сегодняшнего дня находится на больничном.

Игорь Сапожко родился в Киеве 1 сентября 1977 года. С 2006 года - депутат и секретарь Броварского горсовета, выдвигался по спискам ВО "Батьківщина". С 2008 года исполнял обязанности мэра Броваров, а в 2010 стал главой города.

Ранее сообщалось, что известного бизнесмена Мечислава Жеребецкого убили при ограблении его дома под Львовом.