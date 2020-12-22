Кличко сообщил о нападении на мэра Броваров [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Мэра Броваров Игоря Сапожко избили и ограбили. Об этом сообщил в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Как председатель Ассоциации городов я обратился в правоохранительные органы, чтобы оперативно и открыто расследовали дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города.
Во вторник, 22 декабря ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о нападении на дом мэра Броваров Игоря Сапожко. Главу горсовета якобы избили и ограбили, когда он находился со своей семьей.
По данным "Обозревателя", налетчики связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, забрали $10 тысяч, а также ювелирные изделия.
В пресс-службе полиции Киевской области РИА Новости подтвердили информацию о нападении на семью в селе Гнидын: угрожая физической расправой, бандиты украли деньги и изделия из золота, после чего исчезли. Личности потерпевших не раскрываются.
В мэрии Броваров сообщили, что Сапожко не пришел на работу и с сегодняшнего дня находится на больничном.
Игорь Сапожко родился в Киеве 1 сентября 1977 года. С 2006 года - депутат и секретарь Броварского горсовета, выдвигался по спискам ВО "Батьківщина". С 2008 года исполнял обязанности мэра Броваров, а в 2010 стал главой города.
Ранее сообщалось, что известного бизнесмена Мечислава Жеребецкого убили при ограблении его дома под Львовом.
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