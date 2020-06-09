Перестрелка в Броварах: одному из организаторов сообщили подозрение [ Редактировать ]
Стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов перестрелки в Броварах. Он организовывал так называемую "крышу" нелегальным перевозчикам.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Как отметили правоохранители, мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 27 части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Также 9 июня были проведены обыски по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки.
"По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, "черновые" записи", - отметили в полиции.
Читайте еще, суд арестовал еще 10 участников в броварской перестрелке. Среди задержанных - криминальный авторитет.
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