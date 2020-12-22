Выбивали долги и "крышевали" наркоторговлю: в Днепре задержали крупную банду (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Днепропетровской области правоохранители задержали участников крупной преступной группировки, в которую входило более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В полицию сообщения о тяжких и особо тяжких преступлениях на территории Павлограда, Кривого Рога и Днепр начали поступать еще в 2018 году. Местные жители жаловались на разбойные нападения, уничтожение имущества и вымогательство денег. Злоумышленники не стеснялись применять насилие и оружие.
Жертвами рэкетиров становились как честные предприниматели, так и воротилы "теневого" бизнеса - торговцы наркотиками и содержатели борделей. Чтобы запугать своих жертв, бандиты отбирали автомобили, устраивали погромы, избивали или угрожали физической расправой над близкими.
Вместе с тем реакция со стороны местных правоохранительных органов было вялой, должного расследования не проводились. Поэтому по указанию руководства Нацполиции Украины для "зачистки" криминалитета в регионе задействовали силы Департамента внутренней безопасности НПУ.
Следственная группа установила, что все преступления в регионе совершали участники одной преступной организации, в которую входило три десятка человек, большинство ранее судимые или имели проблемы с законом. Возглавлял ее 39-летний житель Павлограда.
Члены банды не брезговали ничем: совершали разбойные нападения, выбивали несуществующие долги, угоняли автомобили, "крышевали" наркоторговцев, проституток, мошеннические колл-центры и нелегальную добычу угля на терриконах шахт Западного Донбасса.
В ходе сбора информации стало известно о подготовке бандитами похищения двух жителей Павлограда с целью выбивания несуществующих долгов.
Силовики провели в регионе 48 одновременных обысков. Изъяли наркотики, холодное и огнестрельное оружие с патронами, кастеты, биты, дубинки, наручники, балаклавы, бронежилеты, деньги, банковские карты, документы на посторонних лиц, оргтехнику и телефоны, а также автомобили.
Сейчас задержаны 8 фигурантов уголовных дел, в том числе организатор банды. Правоохранители ищут остальных злоумышленников.
Ранее сообщалось, что под Киевом поймали банду отморозков, которые пытали людей утюгом и заливали глаза водкой.
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