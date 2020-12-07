На Днепропетровщине, в городе Подгородное, 6 декабря правоохранители задержали преступную группу, которая занималась оборотом наркотиков. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

6 декабря полицейские Управления уголовного розыска совместно с Управлением стратегических расследований Днепропетровской области с привлечением полка полиции особого назначения остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону г. Новомосковска

Как сообщили правоохранители, в 7 автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые по оперативной информации готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.

Стоит отметить, что в ходе обысков были изъяты охотничьи ружья и карабин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве нацполиция задержана на крупной взятке почти 1,2 млн гривен нотариуса Киевского городского округа, а также посредника.

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