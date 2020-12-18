В состав преступной группы входили пять человек, все они жители Ирпеня Источник: Национальная полиция Украины

В Киевской области полиция задержала членов банды, промышлявшей ограблениями бизнесменов в столичном регионе. Об этом сообщил в своем Facebook начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

30 ноября пятеро вооруженных злоумышленников в черной одежде и балаклавах ворвались в частный дом в селе Лубянка Бородянского района Киевской области, где проживали супруги-пенсионеры и двое их детей.

В течение часа бандиты жестоко издевались над семьей, требуя показать, где спрятаны деньги и драгоценности. Своих жертв они резали ножом, прижигали раскаленным утюгом и заливали им глаза водкой.

"Уловом" грабителей стали $3 000, 8 000 гривен и ювелирные изделия. Скрылись с места происшествия на двух автомобилях хозяина дома.

В четверг, 17 декабря, банда была задержана при силовой поддержке спецподразделения КОРД. При обыске у злоумышленников изъяли 9 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова, спецсредства, тактическую одежду, балаклавы, рации.

Кроме этого найдены и изъято шесть автомобилей, а главное микроавтобус, который использовался во время разбойного нападения.

Похищенные автомобили полицейские разыскали в лесополосе на расстоянии около 7 км от места преступления. Их вернули законным владельцам.

В состав преступной группы входили пять человек, все они жители города Ирпень, кроме лидера группировки - он 31-летний киевлянин. До этого он уже был судим за кражу из квартиры и грабеж. Установлено, что некоторые из участников группировки ранее участвовали в рейдерских захватах.

Все бандиты находятся в СИЗО, прокурор будет ходатайствовать перед судом об их аресте без права внесения залога. Полиция проверяет бандитом на причастность к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Ранее сообщалось, что полиция задержала банду иностранцев, занимавшихся вымогательствами и похищениями людей в Киевской и Одесской областях.