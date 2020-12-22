Компания BioNTech, работающая на территории Германии готова приступить к разработке собственной вакцины для борьбы с коронавирусной инфекцией, которая будет готова в самый короткий срок. Такую информацию передают европейские СМИ.

Новый препарат способен "воевать" также с новой мутацией COVID-19 и будет готов к использованию в течении 6 недель.

Мы можем непосредственно приступить к разработке вакцины, полностью имитирующей эту новую мутацию, - мы сможем технически предоставить новую вакцину в течение шести недель.

К тому же, не исключено, что уже готовый препарат от Pfizer/BioNTech будет проявлять эффективность в борьбе с мутировавшей болезнью. При этом, спокойствие генерального директора компании по поводу мутации инфекции в Великобритании повторили в ВОЗ, которая предостерегла мир от серьезной тревоги, заявив, что это нормальная часть развития пандемии.

Читайте также, в компании BioNTech рассказали, через сколько времени вакцина создает защитный эффект от COVID-19. О более длительном эффекте пока нет данных, поскольку вакцинация только началась.

Кроме того, в Евросоюзе одобрили вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Эта вакцина стала первой, которую рекомендовали применять на территории ЕС.

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