Віче на Майдані і перекритий центр. На черговий мітинг у середмісті Києва зібралися сьогодні підприємці ФОПівці. Чого вимагали від уряду та президента - дивіться далі.

ФОПи знову на Майдані. Цього разу близько двох тисяч людей відранку під прапорами вирішують майбутнє свого протесту.

Кетіно Равлюк, організатор акції:

Наші вимоги незмінні збереження спрощеної системи оподаткування обліку та звітності, вимоги до діалогу.

Зокрема звільнити від фіскалізації ФОПівців із п’яти мільйонним прибуткам.

Кетіно Равлюк, організатор акції:

Зараз Верховна Рада прийняла понад 5 мільйонів, ок, але фіскалізація від нуля гривень який сенс.

Анжела приїхала з Рівного. Торгує галантереєю. З острахом ставиться до законодавчих новацій, адже з мінімальною пенсією, каже, може розраховувати лише на підприємницький прибуток. І не уявляє, як має підготувати увесь пакет сертифікатів на свій товар.

Анжела підприємиця, учасниця акції з Рівного:

Товар весь з України весь без документів, бо ніхто їх не дає і як працювати як будуть штрафи мені треба все викинути і закриватися. І коли я прошу якийсь документ в нього їх нема, питаю чому нема, кажуть, бо така в нас таможня все проходить по чорному.

Олег, підприємець, учасник акції з Харкова:

За каждую единицу 51 тысяча, потом они хотят чуть уменьшить, даже если будет 17 тысяч, мне на сезон надо 50 единиц, умножьте сколько мне придется уплатить штраф.

До вимог залишити спрощену систему оподаткування, підприємці додають і скасування січневого локдауну. Олег з Харкова розповідає, весняний уже довів його до банкрутства.

Олег підприємець, учасник акції з Харкова:

Люди уволены, платья вывезены на склад, положение плачевное, не только у меня у всех цеховиков.

З Майдану незалежності колона рушила на Банкову, а звідти закликали йти до концертної зали, де запланований виступ артистів 95 кварталу.

Сергій Доротич, організатор акції:

Ми з вами були ошукані всіми тими шоу, були ошукані всіми тими задушевними піснями, ошукані серіалом, а сьогодні ми тут і більше року по всій Україні вимушені боротися за свої конституційні права, вимушені боротися за свій бізнес.

Тим часом Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань розвитку малого підприємництва. Вона має вирішити усі проблемні питання передусім ФОПівців.