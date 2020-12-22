Спеціальна рада при Президентові триматиме на контролі всі питання малого бізнесу.

Перше засідання під головуванням керівника офісу Андрія Єрмака та його заступниці Юлії Свириденко відбулося сьогодні. На ньому сформували план роботи. А от щодо складу самої Ради є певна невизначеність. Пропозиції до того, хто з політиків має опікуватися підприємцями внесуть протягом тижня.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Ніякої тут немає політики тут дійсно є побудування нашої сильної економіки. Без мікро- і малого бізнесу це неможливо зробити, тому що це як ми минулого разу говорили і пані Ксенія це підтвердила, що сьогодні це п'ятдесят відсотків робочих місць.

Юлія Свириденко, голова Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва: