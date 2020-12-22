Прихильники влаштують віртуальну інавгурацію Дональду Трампу [ Редактировать ]
Прихильники Дональда Трампа вирішили влаштувати паралельну віртуальну інавгурацію своєму лідеру саме під час присяги обраного президента Джозефа Байдена - 20 січня. Альтернативну церемонію проведуть онлайн.
На сторінці у фейсбуку - присвяченій події уже зареєструвалися понад 60 тисяч людей. Трамп і досі не визнає перемоги Байдена, за якого віддали голоси понад 80 мільйонів виборців - це найбільше в історії США.
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