Заарештували двох фігурантів у справі авіакатастрофи з курсантами [ Редактировать ]
Ще двох фігурантів справи авіакатастрофи АН-26 заарештували. Йдеться про керівника польотів військової частини Олександра Жука. Та командира частини В'ячеслава Глазунова. Його підозрюють у недбальстві та порушенні правил польотів.
Нагадаю, 25 вересня поблизу Чугуєва розбився навчальний літак Університету повітряних сил. Із двадцяти семи людей на борту - вижив лише один курсант. Причиною падіння АН-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажу літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.
по теме
Командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова відпустили під особисте зобов'язання. Такий запобіжний захід у справі про авіакатастрофу АН-26 йому обрав Печерський суд Києва
Співробітники поліції знайшли літак з розбитою кабіною та відірваним мотором
Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором
200 мільйонів євро не закладатимуть в іранський бюджет на наступний рік, як обіцяли раніше
Пострадавших экстренно госпитализировали