Війна на Донбасі: бойовики продовжують порушувати режим тиші [ Редактировать ]
Гатять із артилерії та мінометів. Минулої доби російські окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, біля Водяного бойовики застосували артилерійські системи 122 калібру, гранатомети різних систем, а також дистанційно встановили 8 мін.
А неподалік Луганського та Південного стріляли з мінометів 120 та 82 калібрів, кулеметів і стрілецької зброї. Українські військові вогню у відповідь не відкривали. У штабі запевнили - втрат і поранень немає.
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