У Лондонському зоопарку потішили горил новорічним частуванням [ Редактировать ]
Мавпяча радість. Горил у Лондонському зоопарку потішили різдвяним частуванням. Смаколики запакували у подарункові коробки.
Тож аби дістати їстівний сюрприз, тваринам довелося добряче постаратися. Співробітники звіринцю запевнили: таке завдання для горил - улюблена розвага. Вони - одні з найрозумніших приматів, вирішувати загадки їм до вподоби.
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Мавпяча радість. Горил у Лондонському зоопарку потішили різдвяним частуванням. Смаколики запакували у подарункові коробки
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