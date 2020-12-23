Мэр Харькова Геннадий Кернес, который умер 17 декабря от осложнений после коронавирусной болезни, оставил завещание. Об этом сообщил его близкий друг, бизнесмен Павел Фукс в интервью изданию "Страна".

Он отметил, что все состояние Кернеса будет поделено между его женой Оксаной Гайсинской и тремя сыновьями - Кириллом Кернесом, Даниилом Приваловым и Родионом Гайсинским.

"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Затем Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", - рассказал Фукс.

Примечательно, что бизнесмен также рассказал о дочери Геннадия Кернеса - девочку зовут Соня, ей 11 лет и она с мамой проживает в Лондоне. Однако пока неизвестно, указано ли имя Сони в завещании Кернеса.

Ранее сообщалось, что в среду, 23 декабря, в Харькове проходят похороны Геннадия Кернеса. В день прощания с мэром в городе объявлен траур.

Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. В ночь на 17 сентября его доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.

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