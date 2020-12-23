Житель Харькова Евгений Ивашко набил себе на лбу прямо над надбровной дугой тату с надписью "Кернес жив".

О необычном поступке украинца стало известно в среду, 23 декабря, в день похорон Геннадия Кернеса. Процесс создания татуировки парень опубликовал в TikTok.

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Внимание: видео содержит ненормативную лексику!

По словам парня, процесс нанесения татуировки длился около 40 минут.

Примечательно, что многие украинцы негативно отреагировали на подобный поступок. Парень же удивляется, почему в его сторону "прилетело" так много хейта.

Впрочем, судя по тегам "ор" и "прикол", вполне вероятно, что таким образом молодой человек просто решил заработать себе немного "хайпа", а татуировка вовсе ненастоящая. К тому же на месте тату нет покраснения.

Напомним, в среду, 23 декабря, в Харькове проходят похороны Геннадия Кернеса. В день прощания с мэром в городе объявлен траур.

Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.

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