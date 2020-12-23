Уникальные рариретыпытались вывезти из Украины для продажи на европейских аукционах

Из Украины пытались вывезти уникальную скрипку "Stradivarius", изготовленную в 1687 году. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Музыкальный инструмент, датированный 1687 годом, нашли у гражданина Болгарии, выезжавшего из Украины в Румынию. Скрипку работы великого итальянского мастера у иностранца изъяли и передали на экспертизу.

Правоохранители не исключают, что инструмент Страдивари мог быть украден из приватной или музейной коллекции и готовился к перепродаже.

Антонио Страдивари изготавливал скрипки с 1666 года, но самыми ценными являются инструменты 1704-1725 годов, когда его мастерство достигло пика. Стоимость некоторых инструментов от Страдивари достигает десятков миллионов долларов.

Считается, что в музеях и у частных коллекционеров хранится до 600 музыкальных инструментов авторства Страдивари, в том числе около двухсот скрипок.

Кроме того, Служба безопасности Украины сорвала незаконный вывоз в Польшу уникального прижизненного издания "Кобзаря" Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники выяснили, что переправку раритета из Украины по заказу европейских клиентов планирует киевский посредник. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу.

Следователи СБУ во время досмотра обнаружили в его личных вещах скрытый от таможенного контроля сборник поэзии "Кобзарь" Тараса Шевченко, датированный 1860 годом.

По предварительным выводам экспертов, изъятая книга является одним из последних прижизненных изданий "Кобзаря". На аукционах в Европе она может стоить от $50 тысяч.

В Украине по официальным данным осталось всего 8 экземпляров такого издания. Книга является культурной и исторической ценностью для нашей страны.

После завершения расследования раритет будет отправлен в Музейный фонд Украины.

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