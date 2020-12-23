Гори квітів і довжелезна черга, як свого часу до мавзолею вишикувалася сьогодні до Національного академічного театру опери у Харкові. Так у місті прощалися з мером Геннадієм Кернесом.

Переможець на виборах міського голови Харкова помер у ніч проти 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте", від ускладнень ковіду.

Сьогодні за чотири з половиною години, за даними поліції, у церемонії прощання взяли участь 110 тисяч людей. Поховали Харківського міського голову на Алеї Слави. На його честь у міськраді хочуть назвати одну з вулиць та станцію метрополітену.