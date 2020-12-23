Украина может получить дополнительные 8 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко,​ вместе с уже гарантированной, общее количество составит 16 миллионов доз.

"То есть это расчетное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними (ВОЗ - ред.) переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз - мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн - это стопроцентная гарантия, 16 - это потенциальная возможность", - пояснил Ляшко.

Ляшко также добавил, что вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации предоставит Украине шприцы и боксы биологической безопасности.

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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