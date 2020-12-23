В Швейцарии сегодня, 23 декабря, началась программа вакцинации населения от коронавируса. Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Swiss Info.

Как сообщается, вакцина американского и немецкого производителей была одобрена швейцарским регулятором здравоохранения на выходных. После этого в Швейцарию поставили первые 107 тысяч доз препарата из заказанных трех миллионов.

В общем Швейцария с населением в 8,5 млн человек заказала 15,8 млн доз вакцин у производителей Moderna, AstraZenenca и Pfizer/BioNTech.

В стране в первую очередь прививки делают людям из группы высокого риска (старше 75 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, затем старше 65 лет); медицинскому персоналу или лицам, которые осуществляют уход, и находится в тесном контакте с пациентами; людям, имеющим тесные контакты с людьми из группы высокого риска; тем, кто живет или работает в коммунальных учреждениях с повышенным риском вспышек инфекции.

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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