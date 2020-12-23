У Франції домашня сварка закінчилася вбивством трьох поліцейських [ Редактировать ]
Стрілянина, що сколихнула Францію. Чоловік убив трьох поліцейських і поранив ще одного. Це сталося, коли жандарми прибули на виклик до житлового будинку.
Повідомлення надійшло через домашнє насильство. У самій будівлі сталася пожежа, все згоріло вщент. Силовики шукали нападника, коли той відкрив вогонь. Пізніше його знайшли мертвим у власній машині. За даними поліції, чоловікові 48 років, він фігурував у справі про батьківські права.
Дружина під час стрілянини втекла, де вона і в якому стані - поки що невідомо.
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