Стрілянина, що сколихнула Францію. Чоловік убив трьох поліцейських і поранив ще одного. Це сталося, коли жандарми прибули на виклик до житлового будинку.

Повідомлення надійшло через домашнє насильство. У самій будівлі сталася пожежа, все згоріло вщент. Силовики шукали нападника, коли той відкрив вогонь. Пізніше його знайшли мертвим у власній машині. За даними поліції, чоловікові 48 років, він фігурував у справі про батьківські права.

Дружина під час стрілянини втекла, де вона і в якому стані - поки що невідомо.