Министерство внутренних дел Республики Беларусь разработало базу данных, куда вносят информацию о каждом, кто выходит на улицы во время протестов.

В систему попали участники акций, пользователи чатов, админы телеграмм-каналов. База представляет собой целостное устройство, в котором указаны пол, возраст, регион проживания, место обучения, а также увлечения человека.

В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административному кодексу.

Отмечается, что всего с начала национальных акций протеста на территории Беларуси в руки правоохранителей попали 30 тысяч человек. За ноябрь 2020 года количество арестованных достигло 4 тысяч человек.

Напомним, что акции протеста в Беларуси начались после президентских выборов в стране, где был переизбран Александр Лукашенко.

Кроме того, в Беларуси популярное издание лишили статуса СМИ. Министерство информации Беларуси обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by в конце сентября.

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