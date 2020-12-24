В Ватикане в ночь с 24 на 25 декабря началась Рождественская литургия под руководством Папы Римского. Святая Месса проходит в Базилике Святого Петра. Об этом со ссылкой на Vatican News.

"Рождество - это праздник Божьей любви к нам: божественная любовь, которая вдохновляет, направляет и корректирует изменения, и побеждает человеческий страх оставить "безопасность", чтобы вернуть нас к "тайне", - отметил Папа Римский накануне Мессы.

Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных по Григорианскому календарю отмечают в пятницу, 25 декабря, Рождество Христово.

Ранее мы писали, что нельзя делать на католическое Рождество.