Сьогодні християни західного обряду відзначають одне з найбільших свят - Різдво Христове. В Україні 25 грудня стало офіційним вихідним три роки тому. Різдво святкують на честь народження Сина Божого у Діви Марії у місті Віфлеємі.

У храмах правлять різдвяні богослужіння. Опісля - всі йдуть додому, обмінюються подарунками й у родинному колі пригощаються святковими стравами. Головним символом католицького Різдва є адвент-вінок із ялинових гілок. Ним прикрашають вхідні двері або обідній стіл. Такий вінок акцентує увагу на тому, що це - сімейне свято.