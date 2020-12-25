В Україні святкують католицьке Різдво [ Редактировать ]
Сьогодні християни західного обряду відзначають одне з найбільших свят - Різдво Христове. В Україні 25 грудня стало офіційним вихідним три роки тому. Різдво святкують на честь народження Сина Божого у Діви Марії у місті Віфлеємі.
У храмах правлять різдвяні богослужіння. Опісля - всі йдуть додому, обмінюються подарунками й у родинному колі пригощаються святковими стравами. Головним символом католицького Різдва є адвент-вінок із ялинових гілок. Ним прикрашають вхідні двері або обідній стіл. Такий вінок акцентує увагу на тому, що це - сімейне свято.
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В Україні 25 грудня стало офіційним вихідним три роки тому.
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