За сутки в столице зарегистрировали 1038 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 106 078 инфицированных COVID-19. 36 969 человек выздоровели (1208 - за минувшие сутки), еще 1816 умерли (14 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

413 мужчин, возрастом от 19 до 90 лет;

57 детей - от 3 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (293 человека), Днепровском районе (175 случаев) и Деснянском районе (115 пациентов).

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Кроме того, в МИД назвали три пути получения вакцины от коронавируса. Переговоры о получении вакцин проходят на уровне Министерства здравоохранения Украины.

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