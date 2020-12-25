В Киеве фиксируют жуткое ухудшение статистики коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрировали 1038 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 106 078 инфицированных COVID-19. 36 969 человек выздоровели (1208 - за минувшие сутки), еще 1816 умерли (14 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 413 мужчин, возрастом от 19 до 90 лет;
- 57 детей - от 3 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (293 человека), Днепровском районе (175 случаев) и Деснянском районе (115 пациентов).
Читайте также, на территории Украины за сутки подтвердили 11 035 инфицированных COVID-19. За весь период эпидемии в стране заболели 1 012 182 человека.
Кроме того, в МИД назвали три пути получения вакцины от коронавируса. Переговоры о получении вакцин проходят на уровне Министерства здравоохранения Украины.
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