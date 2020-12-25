COVID-19 в Україні: найбільше інфікуються у столиці [ Редактировать ]
11 035 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні минулої доби. 186 людей померло. Одужало майже 15 з половиною тисяч осіб.
Найбільша кількість інфікувань у Києві - більше тисячі осіб. Далі йдуть Одещина, Київщина та Запоріжжя.
по теме
11035 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні минулої доби. 186 людей померло. Одужало майже 15 з половиною тисяч осіб
І саме від кількості тестувань залежить коронавірусна статистика. На сьогодні маємо понад вісім з половиною тисяч нових заражених
Що ж стосується "традиційного" коронавірусу, то протягом минулої доби його в Україні підхопили 8 513 людей
6 545 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 80 людей померли, понад 5 тисяч одужали. Напередодні найбільше інфікованих виявили у Києві - 673
У МОЗ звітують про понад 12 з половиною тисяч нових хворих