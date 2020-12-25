Героическое спасение: ребенок оказался в смертельной водной ловушке [ Редактировать ]
В Черкасской области рыбаки вытащили девушку-подростка из-под воды, а сами трагически погибли.
Мужчины находились с 14-летней девушкой на льду, тогда как он треснул и ребенок начал стремительно уходить под воду.
Мужчины 1969 и 1993 рождения вместе с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись не смогли.
Отмечается, что спасатели после прибытия смогли обнаружить на воде тело одного погибшего. А чтобы обнаружить второе им пришлось задействовать поисково-спасательный отряд.
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Кроме того, сторож детсада чудом спас прыгнувшего из окна ребенка. Мальчик решил выбраться через окно и прыгнул вниз, несмотря на предостережения воспитателей, которые пытались успокоить его.
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