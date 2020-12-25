До приїзду Президента у Запоріжжі відкрили недобудований міст [ Редактировать ]
Недобудований міст відкрили у Запоріжжі. Відео ненадійної конструкції опублікували в мережі місцеві мешканці: частина опор закріплені не повністю, ще частина - взагалі із не закрученими болтами і гайками поруч.
Містяни припустили, що причиною недбалості став поспіх презентувати міст до приїзду президента.
Переправу будували з березня поточного року і випробували вагою 18 вантажівок. Напередодні Зеленський запустив там автомобільний рух.
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