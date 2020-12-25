"Ми - на середині шляху", - саме такий прогноз щодо закінчення пандемії ковіду дали у Всесвітній організації охорони здоров'я.

За словами директора Європейського бюро Ганса Клюге, віруси розвиваються близько двох років. Відтак, і 2021 рік мине під знаком "корони". Але водночас на рівень захворюваності впливають і карантин і профілактика. І, звісно, вакцинація.