У ВООЗ спрогнозували закінчення пандемії COVID-19 [ Редактировать ]
"Ми - на середині шляху", - саме такий прогноз щодо закінчення пандемії ковіду дали у Всесвітній організації охорони здоров'я.
За словами директора Європейського бюро Ганса Клюге, віруси розвиваються близько двох років. Відтак, і 2021 рік мине під знаком "корони". Але водночас на рівень захворюваності впливають і карантин і профілактика. І, звісно, вакцинація.
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