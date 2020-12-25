У Сполучених Штатах знову протестують через убивство поліцейським - темношкірого.

Андре Хілла застрелили у ніч проти 22 грудня в гаражі біля будинку його знайомих. Копи прибули на виклик сусідів і застосували зброю майже одразу. Як виявилось згодом, Хілл був неозброєний, а камери на уніформі поліцейських до того ж не працювали належним чином. Через це у відділку почали розслідування. Офіцера звинувачують у невмотивованому застосування сили і відмові надати медичну допомогу потерпілому.

Томас Кінлан, очільник поліції Колумбуса: