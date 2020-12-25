США сколихнула нова хвиля протестів проти поліцейського насильства [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах знову протестують через убивство поліцейським - темношкірого.
Андре Хілла застрелили у ніч проти 22 грудня в гаражі біля будинку його знайомих. Копи прибули на виклик сусідів і застосували зброю майже одразу. Як виявилось згодом, Хілл був неозброєний, а камери на уніформі поліцейських до того ж не працювали належним чином. Через це у відділку почали розслідування. Офіцера звинувачують у невмотивованому застосування сили і відмові надати медичну допомогу потерпілому.
Томас Кінлан, очільник поліції Колумбуса:
Як і всі ви, я бачив на записах неправомірну поведінку поліцейського, тому рекомендую негайно звільнити його. Хтось назве це рішення поспішним, але я так не вважаю. Я - батько і дідусь і розумію, який біль відчувають рідні Андре Хілла. Він загинув через насильство, якому можна було запобігти. Це не мало статися, і не має повторитися у майбутньому.
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