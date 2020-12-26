Под Киевом, 26 декабря, в районе - Буча - Ворзель, произошло ужасное ДТП, один из автомобилей перевернулся. два повреждены.

Стоит отметить, что месте сразу две скорых.

О количестве потерпевщих, а также о причинах, обо всех всех участниках аварии и деталях происшевствия пока не известно.

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Напомним, ранее под Киевом перевернувшийся грузовик заблокировал трассу. На 55 километре случилось ДТП, в ходе которого многотонный грузовик перевернулся и "лег" по всей ширине трассы.

Как ранее сообщалось, в Киеве грузовик упал на дорогу и перекрыл ее. По дороге разбросало кресла, матрасы и прочую мебель, которая была в кузове грузовика.

Кроме того, в Киеве перевернутый грузовик парализовал Кольцевую дорогу. Внутри фуры был несколькотонный груз сои.

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