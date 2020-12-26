Под Киевом произошло жуткое ДТП с пострадавшими (видео) [ Редактировать ]
Под Киевом, 26 декабря, в районе - Буча - Ворзель, произошло ужасное ДТП, один из автомобилей перевернулся. два повреждены.
Стоит отметить, что месте сразу две скорых.
О количестве потерпевщих, а также о причинах, обо всех всех участниках аварии и деталях происшевствия пока не известно.
Новость дополняется...
Напомним, ранее под Киевом перевернувшийся грузовик заблокировал трассу. На 55 километре случилось ДТП, в ходе которого многотонный грузовик перевернулся и "лег" по всей ширине трассы.
Как ранее сообщалось, в Киеве грузовик упал на дорогу и перекрыл ее. По дороге разбросало кресла, матрасы и прочую мебель, которая была в кузове грузовика.
Кроме того, в Киеве перевернутый грузовик парализовал Кольцевую дорогу. Внутри фуры был несколькотонный груз сои.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Киевской области водитель автомобиля сбил двух человек насмерть
На место ЧП немедленно было направлено отделение пятой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда
По дороге разбросало кресла, матрасы и прочую мебель, которая была в кузове грузовика
В Покровске Донецкой области произошло жуткое ДТП
В пятницу, 11 декабря, в Голосеевском районе Киева, на улице Васильковской, произошло жуткое ДТП