Президент Украины Владимир Зеленский инициировал списание налоговых долгов предпринимателям на сумму до 3 тысяч гривен. Данная "амнистия" коснется четырех миллионов украинцев.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, написавший заявление об увольнении с должности главы комитета.

Речь идет о долгах, которые в совокупности (по одному плательщику) не превышают сумму 3 тысячи гривен и существуют как долг на определенную дату до принятия соответствующего закона (не торопитесь, если что, создавать задолженность). Подобная инициатива (но на сумму до 1020 грн.) есть в законопроекте 4101-д, рекомендованном нашим комитетом к принятию ВР в первом чтении.

По словам Гетманцева, президент предлагает увеличить сумму втрое.

С одной стороны, конечно это радость 4 млн. наших граждан и уменьшение нагрузки на налоговую в части взыскания долгов, сумма которых меньше затрат на взыскание. Но с другой, - сам факт любой амнистии - это штраф на добросовестного налогоплательщика, своевременно гасящего свои обязательства перед государством.

Глава парламентского комитета оценил данную инициативу как "правильную и своевременную" с учетом ситуации с COVID-19.

Между теми на сайте Офиса президента Украины сообщается, что в Верховную Раду в ближайшее время будут представлены законопроекты для поддержания пострадавших от карантина граждан и бизнесменов. Законодательные инициативы предусматривают следующее:

Физические лица-предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат одноразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит 10 млрд грн.

Предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По словам главы государства, это - почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юрлиц.

"Налоговые каникулы". При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Имеется в виду компенсации по частичной безработице.

Напомним, что в Украине хотят ввести новый налог.

Ранее сообщалось, как в МВФ оценили налоговую политику Украины.