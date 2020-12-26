Перемагати суперників однією рукою. Дзюдоїст Ілля Паскарюк з Чернівецької області ще в дитинстві втратив кисть через необережність. Проте це не завадило йому спочатку стати чемпіоном України, а згодом - успішним тренером.

Про незламну силу духу - наш матеріал.

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Так 23-річний буковинець Ілля Паскарюк розпочинає тренування із дзюдо. Хлопець не залишив спорт навіть попри жахливу травму. У п'ятирічному віці він втратив кисть руки, коли бавився зі старшим братом.

Ілля Паскарюк, тренер із дзюдо:

Вдома ми гралися петардами. Не знаючи того, що це петарда, взяли, підпалили і вона вибухнула, - виходить так.

Родина довго не могла прийти до тями. А оговтатись після нещасного випадку допомогло дзюдо. Батьки возили на тренування старшого сина. Брали з собою й молодшого Іллю. А він місця собі не знаходив поза татамі, емоційно спостерігав за заняттями.

Ілля Паскарюк, тренер із дзюдо:

Тренер дивиться на цю всю ситуацію, Юрій Михайлович Паскар, і каже: "Давай іди!". Я йому показую: "У мене нема руки, що робити?". Він каже: "Нічого страшного, давай іди". І з того часу почав працювати.

Спеціально для Іллі тренер підбирав прийоми. І вже за кілька місяців хлопець переміг на обласних змаганнях. А в тринадцять років став чемпіоном України серед 16-річних спортсменів без вад. Каже: суперники часто недооцінювали його.

Ілля Паскарюк, тренер із дзюдо:

Вони виходять, сміючись, дві секунди - я його ставлю на лопатки, він встає здивований: "Як так? Як так він мене кинув?"

Три роки тому дзюдоїсту запропонували тренувати дітей в одному зі спортклубів Чернівців. Тут переконані: такі наставники, як Ілля - найкращий приклад для майбутніх чемпіонів.

Євген Мотовилін, керівник спортивного клубу:

Я в першу чергу дивлюсь - чи вони люди, чи ні. А фізичні вади - це все моменти, які є побічними, і вони ніяк не впливають на відношення, особисто в мене, до людей. Ми маємо підтримувати людей, які мають якісь вади і заохочувати їх до співпраці, до розвитку.

Гоша більше ніж рік займається у групі Іллі Паскарюка. Мама хлопчика каже: він ще жодного тренування не пропустив.

Юлія Образцова, жителька Чернівців:

Ми не одну секцію змінили, хотіли саме дзюдо, але тільки Ілля зміг знайти спільну мову з нашим сином. Це людина, яка не зламалася, як би зробила більшість, а навпаки, яка знайшла себе і яка тренує дітей.

Зараз у групі Іллі близько півсотні дітей. Своєї вади перед вихованцями не приховує. Навпаки - своїм прикладом надихає.

Ілля Паскарюк, тренер із дзюдо:

Пояснюю: ось так і так, показую медалі і кажу, що навіть з такою травмою ви можете досягнути чогось великого. І вони це розуміють, і вони ставляться до цього більш серйозно.

Тренер каже: вчить дітей насамперед падати, а вже потім - підводитись. І доводить, що в житті немає нічого неможливого.