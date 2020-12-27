Мессенджер перестанет функционировать на гаджетах, где операционная система не обновлена до iOS 9 или Android 4.0.3 Источник: открытые источники

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года. Об этом предупреждает издание The Mirror.

Приложение перестанет функционировать на гаджетах, пользователи которых не могут обновить операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Среди них - iPhone 4 и более ранние модели.

Если у вас iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, все, что нужно сделать - обновить свое программное обеспечение до iOS 9.

Для того чтобы не потерять свои чаты, владельцам смартфонов рекомендуют создать резервные копии. Для этого достаточно открыть приложение и выбрать пункт "Информация о группе", где следует воспользоваться опцией "Экспортировать чат". После обновления владельцы смогу вернуть все сообщения в чатах.

Напомним, что мессенджер WhatsApp недавно запустил функцию исчезающих сообщений. Сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней.