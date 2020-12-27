Певица Монеточка (Лиза Гырдымова) сообщила в своем Instagram, что 26 декабря вышла замуж. Она опубликовала фотографию своей руки и руки возлюбленного с кольцами на безымянных пальцах.

На кольцах супругов выгравирована надпись Love blind ("Любовь слепа").

"Сегодня я вышла замуж", - написала 22-летняя певица под фото.

Имя своего мужа Монеточка не назвала. В то же время представитель певицы рассказал журналистам, что Монеточка вышла замуж за своего 33-летнего продюсера Виктора Исаева. Пара давно была в отношениях.

Напомним, что 2 октября 2020 года исполнительница представила свой новый альбом "Декоративно-прикладное искусство".

Это четвертый по счету альбом Монеточки. Славу ей принес альбом"Раскраски для взрослых", вышедший в 2018 году. Туда вошли такие хиты, как "Русский ковчег", "Каждый раз" и "Нет монет".

В 2019 году журнал Forbes включил Монеточку в топ-40 самых успешных звезд России в возрасте до 40 лет.

Ранее сообщалось, что известная российская теннисистка Мария Шарапова выходит замуж. Избранником пятикратной победительницей турниров Большого шлема стал 41-летний британский бизнесмен Александр Гилкс.