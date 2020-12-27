Эдди Мерфи и Арсенио Холл в комедии "Поездка в Америку" (1988) Источник: YouTube

На YouTube выложили первый трейлер второй части "Поездки в Америку", в которой принца Акима из африканской страны Замунда вновь сыграл известный актер и комик Эдди Мерфи.

В продолжении популярного фильма недавно коронованный Аким и его преданный товарищ Семми отправляются из Африки в Нью-Йорк на поиски сына короля.

"Сейчас прекрасный момент, чтобы вернуться в Замунду, потому что после выхода первой комедии прошло уже достаточно времени", - прокомментировал новую ленту Эдди Мерфи.

Также в "Поездке в Америку 2" снимаются Джеймс Эрл Джонс, Шари Хедли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос, Лесли Джонс, Луи Андерсон и Трейси Морган. Режиссером фильма стал Крейг Брюэр ("Меня зовут Долемайт").

Изначально проектом занималась студия Paramount, но Amazon Prime Video выкупила его за $125 млн. Премьера "Поездки в Америку 2" запланирована на 5 марта 2021 года.

Первый фильм "Поездка в Америку" вышел в 1988 году. Тогда ленту снял режиссер Джона Лэндис.

Напомним, что вершиной актерской карьеры Эди Мерфи стала роль веселого полицейского Акселя Фоули в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз", который получил два продолжения.

60-летний актер заслуженно считается одним из лучших чернокожих комиков Голливуда и даже стал лауреатом "Золотого глобуса".

Ранее сообщалось, что Эди Мерфи стал отцом в девятый раз. Его возлюбленная, кинозвезда Пэйдж Батчер, в мае 2015 года подарила комику еще одного ребенка.

Первые двое детей актера - внебрачные, рождены от разных матерей. Пятеро - от голливудской актрисы Николь Митчелл. Самая младшая дочь рождена от экс-солистки группы Spice Girls Мел Би.