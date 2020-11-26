"Босс-молокосос 2": опубликован первый трейлер мультфильма (видео) [ Редактировать ]
Источник: DreamWorks Animation
Студия DreamWorks Animation опубликовала в сети первый трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2" ("The Boss Baby: Family Business").
В продолжении анимационной комедии 2017 года, номинированной на "Оскар", братья Тим и Тед выросли. Старший Тим женился и воспитывает двоих детей, а младший Тед занимается бизнесом и руководит хедж-фондом.
Одна из дочерей Тима - 7-летняя вундеркинд Табита - оказывается секретным агентом корпорации младенцев BabyCorp. Ее миссия - нарушить планы доктора, создающего злых младенцев.
Роли в мультфильме озвучили Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Ева Лонгория, Джефф Голдблюм и другие.
Премьера мультфильма запланирована на 25 марта 2021 года.
Напомним, что вышел первый трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри".
Ранее сообщалось, что студия Pixar выложила второй трейлер мультфильма "Душа".
по теме
Новая версия фильма имеет новые начало и конец, эпизоды и музыку
Том и Джерри нарисованные, а все люди и здания настоящие
Миккельсен сыграет волшебника Грин-де-Вальда вместо Деппа
16 ноября стартовал показ драматического сериала "Перевал Дятлова"
Самым популярным фильмом 2020 года стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда"