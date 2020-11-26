Премьера мультфильма запланирована на 25 марта 2021 года. Источник: DreamWorks Animation

Студия DreamWorks Animation опубликовала в сети первый трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2" ("The Boss Baby: Family Business").

В продолжении анимационной комедии 2017 года, номинированной на "Оскар", братья Тим и Тед выросли. Старший Тим женился и воспитывает двоих детей, а младший Тед занимается бизнесом и руководит хедж-фондом.

Одна из дочерей Тима - 7-летняя вундеркинд Табита - оказывается секретным агентом корпорации младенцев BabyCorp. Ее миссия - нарушить планы доктора, создающего злых младенцев.

Роли в мультфильме озвучили Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Ева Лонгория, Джефф Голдблюм и другие.

Премьера мультфильма запланирована на 25 марта 2021 года.

Напомним, что вышел первый трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри".

Ранее сообщалось, что студия Pixar выложила второй трейлер мультфильма "Душа".